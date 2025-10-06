ولاية نهر النيل تكمل استعداداتها لزراعة مليون فدان في الموسم الشتوي لهذا العام

ترأس والي نهر النيل رئيس اللجنة العليا للموسم الشتوي الدكتور محمد البدوي عبد الماجد اجتماعاً للجنة العليا بالأمانة العامة للحكومة اليوم ضم عدداً من الوزراء والمدراء التنفيذيين بالمحليات والبنوك ولجان المسؤولية الاجتماعية والمزارعين.

وأكد والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد على أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاح الموسم الشتوي في كل المساحات المقدرة والمحاصيل المستهدفة.

ووجه الوالي بتكوين ذات اللجنة بذات الصفات على مستوى محليات الولاية السبع برئاسة المدير التنفيذي، لمتابعة سير الموسم الشتوي في كل محلية.

واطلع الاجتماع على استعداد الجهات المشاركة في اللجنة العليا في تنفيذ خطة الموسم الشتوي لهذا العام.

وقال وزير الزراعة والري بولاية نهر النيل المهندس صلاح علي محمد أحمد إن الاجتماع الذي ترأسه والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد اعتمد خطة اللجنة العليا للموسم الشتوي 2025-2026 بعد نقاش مستفيض عن الخطة.

وأعلن وزير الزراعة المهندس صلاح علي محمد أحمد أن خطة الموسم الشتوي في ولاية نهر النيل تستهدف مليون فدان وتستهدف عدداً من المحاصيل على رأسها القمح والفول والبصل وأن تنفيذ الخطة يتم بشراكات ممتازة بين حكومة الولاية والمزارعين ومنظمات عالمية على رأسها منظمة الغذاء العالمي والفاو وجايكا والشركاء الآخرين.

وحث المزارعين على الاجتهاد في إنجاح الموسم الشتوي في المحاصيل المستهدفة.