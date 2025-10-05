السعودية تسمح لأبناء السودانيين الوافدين بتأشيرات زيارة بالدراسة في المدارس السعودية والعالمية بالمملكة

أعلنت سفارة جمهورية السودان بالرياض أن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية أفادت باستجابتها الكريمة لطلب السفارة للسماح لأبناء السودانيين الوافدين بتأشيرات زيارة (وليس تأشيرة عمرة) للدراسة في جميع المدارس السعودية والعالمية الموجودة في المملكة العربية السعودية.