السعودية تسمح لأبناء السودانيين الوافدين بتأشيرات زيارة بالدراسة في المدارس السعودية والعالمية بالمملكة
أعلنت سفارة جمهورية السودان بالرياض أن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية أفادت باستجابتها الكريمة لطلب السفارة للسماح لأبناء السودانيين الوافدين بتأشيرات زيارة (وليس تأشيرة عمرة) للدراسة في جميع المدارس السعودية والعالمية الموجودة في المملكة العربية السعودية.
وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية لتلك المدارس في جميع مناطق المملكة.
متمنية التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.
سونا