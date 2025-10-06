ممجلس الوزراء يصدر بياناً حول استهداف المليشيا الإرهابية للأبيض بالمسيرات المفخخة

أدانت الحكومة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي للمليشيا بالمسيرات المفخخة على الأبيض، وأكدت في بيان لمجلس الوزراء المضي في حماية المدنيين والتصدي للمحاولات اليائسة للمليشيا الإرهابية التي تحاول التغطية على هزائمها المتلاحقة في الميدان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي الأحد 5 أكتوبر 2025

في تصعيد خطير يضاف إلى سجل انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني، أقدمت ميليشيا “آل دقلو” على شن هجوم عدائي باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، استهدف مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، مساء السبت.

وقد طال القصف العدواني منشآت صحية، من بينها المستشفى التعليمي ومستشفى الضمان، إضافة إلى عدد من الأحياء السكنية، ومطار المدينة، وبعض المرافق الخدمية. وتؤكد الحكومة، بحمد الله، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء هذا الاعتداء الآثم.

إن هذا العمل الجبان يعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والعسكري التي تعاني منها هذه الميليشيا، ويمثل محاولة بائسة للتغطية على هزائمها المتلاحقة في الميدان. كما يكشف عن إصرارها المستمر على تعريض حياة المدنيين للخطر، وتخريب البنية التحتية والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.

تدين الحكومة بأشد العبارات هذا الهجوم الإرهابي، وتؤكد مضيها في أداء واجبها الوطني لحماية المدنيين، والتصدي للعدوان، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ دولة القانون. والله ولي التوفيق