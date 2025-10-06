وفاة الدكتور محمد طاهر إيلا بالعاصمة المصرية القاهرة

نعت مصادر رسمية في السودان وفاة الدكتور محمد طاهر إيلا، الوالي السابق للبحر الأحمر والجزيرة، ورئيس وزراء السودان الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة.

يُعد الدكتور محمد طاهر إيلا من الشخصيات السودانية البارزة، حيث تولى عدة مناصب مهمة في الحكومة السودانية، من بينها ولاية البحر الأحمر والجزيرة، بالإضافة إلى تقلده منصب رئيس وزراء السودان. وترك بصمة كبيرة في مجالات الإدارة والتنمية والخدمة العامة.

تفاعل عدد كبير من السياسيين والمواطنين السودانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم العميق لفقدان شخصية وطنية خدمت السودان لسنوات طويلة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

عرف الراحل بالتزامه الوطني وخدمته للمجتمع، حيث ساهم خلال مسيرته في تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة في الولايات التي تولى إدارتها، كما كان له دور فاعل في الشؤون السياسية السودانية.