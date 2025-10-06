الفاشر تحت القصف: مدينة محاصرة وغازات كيميائية تهدد المدنيين

تنسيقية لجان المقاومة_الفاشر.. في مشهد يعكس أبشع صور الحرب فالمدينة محاصرة بكامل ترسانة الموت مدافع ثقيلة تقصف أحياءها بلا هوادة، ومسيرات هجومية من مختلف الأنواع تقصف بإستمرار ومصفحات بمختلف الأشكال والمدرعات المدجّجة بكل وسائل التحصين تحاصرها من كل الاتجاهات ، وهجمات متكررة وشبه يومية .

وها هي المأساة تبلغ ذروتها غازات كيميائية تُنثر فوق منازل المواطنين وكأنها جزء من الهواء الذي يتنفسونه فهذا التصعيد الخطير يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية. فإلى متى ستصمد المدينة وحدها وإلى متى يُترك أكثر من مليون مدني يواجهون الموت دون حماية ودون ممرات آمنة ودون أي تدخل حقيقي لكسر الحصار ووقف المجازر .

أنقذوا الفاشر بالقوة قبل فوات الأوان.