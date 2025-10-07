الناتج الإجمالي الخليجي يسجل 588.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول لعام 2025

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نهاية الربع الأول من 2025 ما قيمته 588.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 570.9 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من 2024، وبنسبة نمو بلغت 3 بالمئة.

وبينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من عام 2025 بلغت 73.2 بالمئة مقابل 26.8 بالمئة للأنشطة النفطية.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة الجارية لدول المجلس في الربع الأول من 2025 نموا قدره 0.1 بالمئة حيث سجل في الربع الرابع ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي.

