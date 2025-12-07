السعودية الأولى وروسيا الثالثة بمجموعة “العشرين” في رخص الكهرباء

احتلت روسيا المركز الثالث في مجموعة “العشرين” بعد السعودية وتركيا من حيث رخص فواتير الكهرباء حسب بيانات الإحصاء الروسة “روسستات”، والأوروبية “يوروستات”.

وأظهرت الحسابات أن سعر الكيلوواط/ساعة المنزلي في السعودية (حوالي 0.05 دولار)، تليها تركيا (0.066 دولار)، وروسيا (0.068 دولار).

وأكملت قائمة الدول الخمس الأقل تكلفة الهند (0.073 دولار) والصين (0.075 دولار).

وشملت القائمة الأولى أيضاً الأرجنتين (0.082 دولار)، وإندونيسيا (0.09 دولار)، والمكسيك (0.11 دولار)، وكندا (0.12 دولار)، وكوريا الجنوبية (0.13 دولار).

وسجلت الكهرباء أعلى أسعارها في دول أوروبية ضمن المجموعة، في ألمانيا 0.4 دولار، وإيطاليا 0.37 دولار، وبريطانيا 0.35 دولار.

وضمت قائمة الدول الخمس الأعلى سعرا فرنسا (0.259 دولار) وأستراليا (0.256 دولار).

