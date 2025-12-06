اقتصاد وأعمال
السودان واليابان يخططان لإعادة إعمار المستشفيات المدمرة
انعقد اجتماع بين وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور علي بابكر سيد أحمد ورئيس شركة ماتسودا العالمية وكونيكي للتشيد إسفيري، بمشاركة سفير السودان في اليابان سعادة السفير الريح حيدوب، وبحضور عدد من قيادات الوزارة الجمعة.
خلال اللقاء جرى إستعراض الأنشطة المرتبطة بالقطاع الصحي في السودان الذي تعرض لدمار واسع نتيجة إعتداءات مليشيات الدعم السريع، كما طُرح مساران لتقوية النظام الصحي، الأول يهدف إلى إعادة إعمار القطاع عبر برامج إسعافية عاجلة تشمل توفير عيادات متنقلة متكاملة لتسهيل حصول المرضى على الخدمات الصحية، خصوصاً في فترات إنتشار الأوبئة مثل الكوليرا، أما الثاني فتركز على إعادة تأهيل المستشفيات المتضررة جزئياً أو كلياً، وعلى رأسها مستشفى إبن سينا، بدعم من الحكومة اليابانية التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة في السودان.
المشاركون أشادوا بالنقاشات التي تمت لما لها من دور في إستقرار الخدمات الصحية، وتم الإتفاق في ختام الإجتماع على عقد لقاء لاحق بين الجانبين لوضع خطة عملية لتنفيذها.
سونا