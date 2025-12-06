السودان واليابان يخططان لإعادة إعمار المستشفيات المدمرة

خلال اللقاء جرى إستعراض الأنشطة المرتبطة بالقطاع الصحي في السودان الذي تعرض لدمار واسع نتيجة إعتداءات مليشيات الدعم السريع، كما طُرح مساران لتقوية النظام الصحي، الأول يهدف إلى إعادة إعمار القطاع عبر برامج إسعافية عاجلة تشمل توفير عيادات متنقلة متكاملة لتسهيل حصول المرضى على الخدمات الصحية، خصوصاً في فترات إنتشار الأوبئة مثل الكوليرا، أما الثاني فتركز على إعادة تأهيل المستشفيات المتضررة جزئياً أو كلياً، وعلى رأسها مستشفى إبن سينا، بدعم من الحكومة اليابانية التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة في السودان.