والي الجزيرة يؤكد أهتمام الدولة بمشروع الجزيرة ويمبشر بالانتاجية العالية لمحاصيل العروة الصيفية

حيث عبر الوالي عن فخره وإعزازه بإهتمام قيادة الدولة العليا بمشروع الجزيرة، مؤكداً أن الإنتاجية المبشرة لمحاصيل العروة الصيفية والتحضيرات الجيدة للعروة الشتوية ستعمل على سد حاجة البلاد من الذرة والمحصولات الاخرى، داعياً المزارعين للإستفادة من التقانات الحديثة والإلتزام بالمحددات الفنية للري.