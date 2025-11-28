اقتصاد وأعمال
والي الجزيرة يؤكد أهتمام الدولة بمشروع الجزيرة ويمبشر بالانتاجية العالية لمحاصيل العروة الصيفية
إطمأن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة خلال جولته صباح الاربعاء بأقسام مشروع الجزيرة على الاستعدادات الجارية لزراعة محاصيل العروة الشتوية بمكتب الكمر بالقسم الوسط .
حيث عبر الوالي عن فخره وإعزازه بإهتمام قيادة الدولة العليا بمشروع الجزيرة، مؤكداً أن الإنتاجية المبشرة لمحاصيل العروة الصيفية والتحضيرات الجيدة للعروة الشتوية ستعمل على سد حاجة البلاد من الذرة والمحصولات الاخرى، داعياً المزارعين للإستفادة من التقانات الحديثة والإلتزام بالمحددات الفنية للري.
من جانبه أعلن محافظ مشروع الجزيرة استهداف زراعة 400 ألف فدان شتويا، مؤكداً الإلتزام بتوفير التقاوى المحسنة .
فيما طمأن مدير وحدة الري المزارعين بفك اختناقات الري .
سونا