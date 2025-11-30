وزارة الصناعة والتجارة تُعلن عن إتاحة خدمات الاستيراد التجاري والشخصي إلكترونيًا عبر منصة (بلدنا)

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستفيدين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق خدمات الاستيراد التجاري والشخصي عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية “بلدنا ”.

يمكن الآن للمواطنين وأصحاب الشركات تقديم طلبات الاستيراد ومتابعتها إلكترونيًا عبر المنصة، دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الإجراءات التقليدية.

وتشمل الخدمات: فتح حساب إلكتروني للشركات وأسماء الأعمال تقديم ومتابعة طلبات الاستيراد التجاري إلكترونيًا تقديم طلبات الاستيراد الشخصي وفق القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2025 (مرة كل شهرين وبقيمة تصل إلى 3,000 دولار أمريكي)

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال، وضمان الشفافية، وتوحيد إجراءات الإفراج بالموانئ عبر إذن الاستيراد الإلكتروني.

نُشجّع كافة المواطنين والمستوردين على الانتقال إلى المنصة الوطنية “بلدنا” للاستفادة من خدمات الاستيراد الموحّدة، التي تعكس التزام الدولة برقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات.