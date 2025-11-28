افتتاح الموسم التسويقي لمحصول السمسم باسواق محاصيل القضارف واستقبال (230) الف جوال سمسم

قرع والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، الاربعاء، جرس المزاد لتسويق محصول السمسم إيذانا بافتتاح الموسم التسويقي للعام (2025-2026) وتداول المحصول ببورصة اسواق المحاصيل بالقضارف وسط مشاركة رسمية وشعبية وقطاعات المزارعين .

وحيا والي القضارف خلال مخاطبته إفتتاح الموسم التسويقى المزارعين وشركاء الانتاج على مابذلوه من جهد لإنجاح الموسم الزراعي ودعمهم للقوات المسلحة فى معركة الكرامة .

كما أكد الوالى حرص الحكومة على تأمين موسم الحصاد والاهتمام بالصناعات التحويلية، معربا عن أمله في أن تكون الأسعار مجزية للمنتجين هذا الموسم لضمان استمرارية الإنتاج .

وشدد والى القضارف على ضرورة استكمال كافة معاملات البيع داخل سوق المحصول لحفظ حقوق المنتج والتاجر بجانب اتباع الشفافية، موجها الاجهزة الامنية بمنع عمليات تداول المحاصيل خارج الاسواق والمساهمة في محاربة تهريب المحاصيل، وقال ان الرسوم المفروضة يتم عكسها فى شكل مشروعات تنموية وخدمية .

واشارت الأستاذة نجاة أحمد محمد مدير عام وزارة المالية بالولاية أن حكومة الولاية قد عملت على إنجاح الموسم الزراعى من خلال إقامة الطرق الزراعية لربط مناطق الانتاج بمواقع الاستهلاك.

وقالت إن القضارف تجاوزت كل التحديات بالإنتاج الوفير الذي تحقق هذا الموسم، مشيرة إلى بشريات الموسم التسويقي الجديد الذي سيوفر العديد من الإيرادات للدولة ويعزز من القيمة المضافة للإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى.