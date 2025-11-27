وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة

شهد الأستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة صباح اليوم بمدني وصول الدفعة الأولى من سماد الداب واليوريا بعدد 260 ألف جوال لزراعة محاصيل العروة الشتوية .

وعبر عن إشادته باهتمام الدولة بمشروع الجزيرة لتعزيز دوره في تأمين الغذاء لأهل السودان ودعم الإقتصاد القومي.

من جانبه أعلن محافظ مشروع الجزيرة عن إستمرار وصول السماد مناشداً المزارعين بالتوجه لأفرع البنك الزراعي بالولاية لإستلام الأسمدة.

فيما كشف الأستاذ عمر أحمد محمد إبراهيم مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة توجيه الدفعة الأولى من الأسمدة لأفرع البنك بشمال وشرق الجزيرة.

سونا