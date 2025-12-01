اجتماع مشترك بين حكومة النيل الابيض واتحاد اصحاب العمل وشركة زادنا لمناقشة مشروعات البنى التحتية

رأس الفربق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بقاعة أمانة الحكومة بربك، الأحد، الاجتماع المشترك مع اتحاد اصحاب العمل وشركة زادنا للأنشطة المتعددة، بحضور الاستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية والمهندس أكرم الجزولي مدير إدارة البنى التحتية.

وبحث الاجتماع الرؤية الفنية والإدارية الخاصة باستمرار العمل في مشروعات الطرق والبنى التحتية بالولاية، بالإضافة لمشاركة نائب المدير العام لشركة زادنا في الاجتماع عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) .

وقدم والي النيل الابيض خلال الاجتماع مقترح صيانة الطريق القومى ربك الخرطوم بشراكة مع اتحاد اصحاب العمل والغرفة التجارية وغرف النقل المختلفة والذي وجد القبول والتأمين على الشروع الفورى في عمليات الصيانة والتأهيل عبر ادارة البنى التحتية بالولاية .

ووجه الوالي وزارة المالية باتخاذ كافة التدابير المالية بالتنسيق مع اتحاد اصحاب العمل للبدء في اعمال الصيانة .

واكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية ان الاجتماع خرج ببشريات لتأهيل الطريق القومي ربك الخرطوم بشراكة حقيقية مع اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية وغرف النقل المختلفة وفق آلية عمل متفق عليها .

واعلنت استعداد الوزارة لاستكمال كل المشروعات بالولاية من ناحية التأهيل والانشاءات في كافة القطاعات الخدمية، وأعربت عن شكرها لاتحاد أصحاب العمل لقبوله المبادرة والمشاركة في انفاذ هذه البرامج التنموية .

من جانبه اوضح الاستاذ مهدي الطيب الخليفة رئيس اتحاد أصحاب العمل بالولاية ان مشروعات الطرق والبنى التحتية التي تم طرحها خلال الاجتماع تمثل نقلة حقيقية للولاية، واشار الى ان الاتحاد تكفل بصيانة الطريق القومي ربك الخرطوم في الفترة المقبلة بالتنسيق مع حكومة الولاية .

واشاد سيادته بالنفرة التنموية التى تشهدها الولاية، وجدد وقوف الاتحاد مع برامج ومشروعات التنمية في كافة المجالات الخدمية.