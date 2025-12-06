الكويت تدعم الاقتصاد المصري بملياري دولار

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، حسبما أظهر تقرير للبنك الأربعاء، حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وكشف التقرير أن الوديعة كانت تستحق على مصر في أبريل 2025، وتم تجديدها لمدة عام حتى أبريل 2026.

ولدى البنك المركزي المصري وديعتان كويتيتان بقيمة 4 مليارات دولار، كان تستحق واحدة منهما بقيمة ملياري دولار في سبتمبر الماضي، بجانب الوديعة الأخرى التي تم تجديدها.

وبلغ إجمالي الودائع الخارجية لدى البنك المركزي المصري نحو 9.3 مليار دولار حتى يونيو الماضي، مقسمة بين السعودية بنحو 5.3 مليار دولار والكويت بـ 4 مليار دولار.

وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر الماضي، وسجل 50.07 مليار دولار.

وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربيا بعد الإمارات والسعودية.

كان رئيس الوزراء المصري، أجرى زيارة رسمية إلى الكويت، في فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.

روسيا اليوم