دنيا سمير غانم تشكر تامر حسني وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بعد تكريم رموز المسرح

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن تقديرها للمطرب تامر حسني ولنقابة المهن التمثيلية بعد احتفالية تكريم رموز المسرح المصري، التي أقيمت خلال مهرجان النقابة وسط حضور نخبة من نجوم الفن والمسرح.

وكتبت دنيا عبر حسابها على «إنستجرام»: «شكرا للنجم المبدع تامر حسني على الأغنية الجميلة، وشكرا لنقابة المهن التمثيلية على تكريم رموزنا المصرية العظيمة في المسرح«.

أضافت: «هما دايمًا في قلوبنا، وربنا يرحمك يا أعظم أب في الدنيا.. حبيبي دايمًا فخورة بيك».

وجاءت كلمات دنيا لتلمس قلوب الجمهور الذين تفاعلوا معها، خاصة بعدما استحضرت ذكرى والدها الفنان الكبير سمير غانم، أحد أبرز رموز المسرح المصري.

يُذكر أن النجم تامر حسني قد قدّم خلال الحفل أغنية خاصة مهداة لرموز المسرح، حملت معاني التقدير والعرفان للأجيال التي أسهمت في بناء تاريخ الفن المصري، وحظيت بتفاعل واسع من الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

المصري اليوم