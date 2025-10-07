«مش راضي يدفع».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «عايزه 240 ألف جنيه مصروفات المدرسة»

سجلت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى مصروفات دراسية، أقامتها مهندسة ضد طليقها، وقالت المدعية إن والد طفليها يرفض الإنفاق عليهما أو دفع قيمة المصروفات المدرسية رغم أنه هو الذي ألحقهما بالمدرسة المقيدين بها .

سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجى متعدد العلاقات النسائية

تابعت المدعية أمام محكمة الأسرة: «انفصلت عنه بحكم محكمة في عام 2020 بعد أن اكتشفت تعدد علاقاته النسائية، ومررت خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة عندما عرفت بالصدفة من خلال رسالة واردة له على الواتساب بأنه على علاقة بسيدة، واجهته بها إلا إنه ظل يتنصل مما يفعله قائلا: «أكيد دي رسالة جتلي بالخطأ»، موضحة أنها حاولت في البداية تصديقه حتى لا اخرب بيتى، وراقبت تصرفاته والمكالمات الواردة له إلى أن تحول شكي إلى يقين».

وذكرت المدعية: «أصررت على طلب الطلاق إلا إنه رفض، فوجدت استحالة العيش مع شخص بهذا المستوى الأخلاقي المتدني، فأقمت ضده دعوى خلع، وبعد عدة جلسات من نظرها قضت المحكمة بقبول الدعوى وتطليقى طلقة بائنة خلعا» .

وأضافت المدعية: «أقمت ضده دعوى نفقة صغار وقضت المحكمة بإلزامه بدفع 4 آلاف جنيه لكل طفل، ومنذ 3 سنوات امتنع تماما عن الدفع، مما جعلنى أقيم دعوى الدفع يا الحبس، وأصدرت المحكمة حكما بشأنه بعد إصراره على عدم الدفع بحبسه شهرا».

وأرفقت المدعية بملف الدعوى إيصالات دفع المصروفات المدرسية عن عامي «2022 -2023» و«2023 -2024» وقيمتها 240 ألف جنيه، وأنهت المدعية حديثها أمام المحكمة خلال نظر الدعوى قائلة: «طليقى ميسور الحال ويعمل بأحد الأماكن المرموقة ورغم ذلك يتعنت معي بعدم الإنفاق على طفليه».

المصري اليوم