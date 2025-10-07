رئيس الوزراء يلتقي والي القضارف ويعد بمعالجة قضايا الولاية

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس بمكتبه، الاثنين، والي ولاية القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، حيث قدم الوالي تنويراً شاملاً حول مجمل الأوضاع بالولاية في مختلف القطاعات الصحية والزراعية والخدمية.

وأوضح والي القضارف في تصريح لـ(سونا) أنه أطلع رئيس الوزراء على التحديات التي تواجه الولاية، وعلى رأسها مشكلة مياه الشرب والحاجة إلى حلول جذرية، إلى جانب القضايا المتعلقة بالمحاصيل الزراعية وخاصة الذرة، مبيناً أن رئيس الوزراء كان ملماً بكافة تفاصيل هذه القضايا ومتابعاً لأوضاع الولاية.