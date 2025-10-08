علاء مبارك ينشر لشقيقه جمال صورة لموقف “أعجبه” قرب ضريح السادات

زار كل من علاء مبارك وجمال مبارك صباح الاثنين، منصة الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تزامنًا مع احتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ونشر علاء مبارك صورة تجمعه مع شاب صغير وشقيقه جمال قائلا: “عند ضريح الرئيس السادات رحمه الله عليه قابلنا هذا الشاب الذي جاء بهذه الصورة، شكرا لك أخي الكريم”.

ويقع النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر بالقاهرة، وصمم بأوامر من الرئيس الراحل أنور السادات لتخليد المصريين الذين فقدوا أرواحهم في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، حيث تم افتتاح النصب في أكتوبر 1975، ويضم قبر الرئيس السادات بعد اغتياله في أكتوبر 1981.

المصدر: RT