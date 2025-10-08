السفير الإسباني: نقل لرئيس المجلس السيادي رسالة أسبانيا لدعم السلام بعد نهاية الحرب

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، سفير أسبانيا لدى السودان إسيدرو انتونيو، بحضور السفير أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وقال السفير الأسباني في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس المجلس السيادي رسالة أسبانيا لدعم السلام بعد نهاية الحرب وعودة السودانيين من النازحين واللاجئين لمناطقهم، وأضاف أن اللقاء تناول أيضا مسار العلاقات بين السودان وأسبانيا والجهود التي يمكن أن تضطلع بها بلاده في عمليات إعادة الإعمار لما بعد الحرب.