مستشفى دنقلا التخصصي يتسلم محطة أوكسجين متكاملة

قال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية دكتور ساتي حسن ساتي إن محطة الأوكسجين المتكاملة ستقدم خدماتها لمستشفى دنقلا التخصصي والمستشفيات الأخرى.

وأكد خلال وقوفه اليوم برفقة المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع على المحطة التي وصلت إلى المستشفى حرص وزارته واهتمامها بتطوير الخدمة وترقيتها بالمؤسسات الصحية بالولاية، معتبراً أن المحطة تمثل إضافة حقيقية للنظام الصحي.

وأشاد في تصريح لـ(سونا) بدعم وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات العالمية وتوفير محطة الأوكسجين التي تعمل بسعة عالية وقدرة إنتاجية ممتازة، لافتاً إلى أن المحطة وصلت معها عدد (280) أسطوانة أوكسجين ومولد كهربائي.

هذا، وكان مدير عام وزارة الصحة بالشمالية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا وعدد من مديري الإدارات بالوزارة قد وقفوا على مستوى التطور بمستشفى دنقلا التخصصي، إلى جانب معاينة الموقع المخصص لإنشاء قسم المعامل وبنوك الدم بالمستشفى، وزيارة موقع المحرقة الطبية، كما شملت الزيارة مركز دنقلا التشخيصي والوقوف على سير عمليات الصيانة والتوسعة التي يشهدها المركز.

سونا