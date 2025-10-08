والي الشمالية يتفقد الفنانة المسرحية بلقيس عوض

قام الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد والي الولاية الشمالية اليوم بزيارة الى الفنانة المسرحية بلقيس عوض بمقر إقامتها بدنقلا بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. وقد رافق السيد الوالي خلال الزيارة عدد من اعضاء حكومته والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا.

هذا وقد عبرت الأستاذة بلقيس في تصريح لسونا عن امتنانها وشكرها للسيد الوالي ومواطني دنقلا لاهتمامهم بها. وقالت إن الزيارة لها وقع خاص وتؤكد اهتمام حكومة الولاية الشمالية بالمبدعين والفنانين.

من جانبه قال الأستاذ الباقر عكاشة الأمين العام للثقافة والإعلام ان زيارة والي الولاية للفنانة بلقيس يؤكد اهتمام الحكومة وحرصها على رعاية الفنانين والمبدعين وانها تصب في مصلحة الثقافة والفنون، مشيدا بالدور الرائد الذي يضطلع به اهل الفن والثقافة في معركة الكرامة. معربا عن تمنياته بدوام الصحة والعافية للفنانة بلقيس عوض.

سونا