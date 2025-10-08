منتخب مصر يعبر جيبوتي ويتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026

حجز منتخب مصر مقعده رسمياً في بطولة كأس العالم 2026 وتأهل للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات المونديال.

وحقق الفراعنة فوزاً في المتناول على حساب مضيفه جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم الأربعاء على ملعب “العربي الزاولي” في المغرب ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب مصر بهدف سجله اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 8 من عمر المباراة التي أقيمت وسط حضور جماهيري محدود.

وعزز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة تقدم الضيوف في الدقيقة 14 قبل أن يحرز صلاح الهدف الثاني له والثالث للمنتخب في الدقيقة 87.

وتأهل منتخب مصر رسمياً بعد أن رفع رصيده بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 23 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه بوركينا فاسو قبل جولة واحدة فقط من النهاية.

وصعد منتخب مصر للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم بعد أن تأهل في نسخة 1934 كأول منتخب عربي وأفريقي ثم المشاركة في نسخة 1990 تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري.

وكان آخر ظهور للفراعنة في نهائيات كأس العالم بنسخة 2018 التي أقيمت في روسيا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

الشوط الأول

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط هجومي مكثف في خطة حسام حسن التي اعتمدت على تحرر الأطراف ومحاولة تسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 7، سجل منتخب مصر هدفاً عن طريق مصطفى محمد الذي تابع ضربة رأس من محمد صلاح بعد تمريرة في عمق الدفاع، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

لم يستطع دفاع جيبوتي الصمود أمام حصار الفراعنة، واستقبل هدفاً في الدقيقة 8 عن طريق إبراهيم عادل بعد كرة عرضية أرسلها أحمد مصطفى “زيزو” وحولها اللاعب بضربة رأس.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما تسلم تمريرة في الجانب الأيمن وجهها مباشرة إلى مرمى جيبوتي ليمنح الفراعنة هدفاً ثانياً.

هدأ إيقاع الفراعنة بعد الهدف الثاني مع قوة تدخلات لاعبي جيبوتي، وضاعت محاولة من مصطفى محمد بكرة عرضية ثم أرسل زيزو تمريرة من الجانب الأيمن دون خطورة.

واشتبك زيزو مع لاعبي جيبوتي بعد تدخل قوي ضد الكرة، وأرسل منتخب مصر كرة عرضية أخرى حولها مصطفى محمد ببراعة برأسه، ولكن القائم أبعدها مع نهاية الشوط الأول بتقدم للمنتخب المصري.

الشوط الثاني

وأرسل منتخب مصر كرة عرضية مع بداية الشوط الثاني عن طريق محمد حمدي أبعدها الدفاع، وضاعت فرصة من جانب هجوم الفراعنة التي أرسلها محمد صلاح بعد كرة طولية رائعة.

وواصل منتخب مصر الاستحواذ على مجريات الأمور، ولكن دون فاعلية قبل أن يهدر الفراعنة فرصة خطيرة من كرة عرضية حولها مصطفى محمد، ولكن الدفاع أنقذها على خط المرمى ثم تابعها محمد صلاح دون أن تهز الشباك.

ونال مروان عطية لاعب الوسط البطاقة الصفراء ليغيب رسمياً عن مباراة الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل.

وفي الدقيقة 63، لجأ حسام حسن إلى مقاعد البدلاء بمشاركة الحارس مصطفى شوبير بجانب مهند لاشين وأحمد نبيل “كوكا” على حساب الشناوي وحمدي فتحي ومحمد حمدي بينما دفع منتخب جيبوتي بالثنائي أحمد زكريا وإيجال أواليه.

وأرسل محمد صلاح كرة عرضية لم يستغلها مصطفى محمد وأبعدها الدفاع، وانطلق إبراهيم عادل يساراً، ولكن الدفاع حولها إلى ركلة ركنية، وضاعت تسديدة قوية من مروان عطية اصطدمت بالمدافعين.

دفع المنتخب المصري باللاعب محمود صابر على حساب زيزو في الدقيقة 78 لتنشيط الأداء الهجومي، وأهدر الفراعنة فرصة قريبة بعد انطلاقة من إبراهيم عادل الذي مرر إلى مصطفى محمد وسدد الأخير، ولكن الحارس أنقذها ببراعة قبل أن يتابعها عادل فوق العارضة.

وانطلق تريزيجيه يميناً بعد تمريرة رائعة من صلاح، ولكنه سدد بعيداً عن المرمى بعد محاولة خطيرة، ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثالث بعد كرة طولية متقنة أرسلها مروان عطية وحولها القائد داخل المرمى في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

واصل منتخب مصر استحواذه على مجريات اللعب بينما شارك الثنائي عبد الإله العلمي في صفوف جيبوتي ويوسف إسماعيل بينما وجه إبراهيم عادل تسديدة قوية علت العارضة.

أشرك منتخب مصر تبديله الأخير بالدفع بمصطفى فتحي على حساب مروان عطية في الدقيقة 86 بعد غياب طويل لجناح بيراميدز، وأبعد رامي ربيعة كرة عرضية من جيبوتي بينما شتت دفاع جيبوتي كرة طولية أرسلها الدفاع.

وأرسل مصطفى فتحي تمريرة طولية أمسكها حارس جيبوتي بسهولة بينما وجه مصطفى محمد ضربة رأس بجوار القائم مع نهاية المباراة بفوز مصر والتأهل للمونديال.

كووورة