سياسية
مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد قوات الطوق الأمني بمنطقة العزبة ببحري ويشيد بأدائها في ضبط المنهوبات
أكد الفريق شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، قدرة قوات الشرطة على بسط الأمن وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة، بما يحقق أعلى درجات الأمن والاستقرار، تنفيذًا لبرامج الدولة الرامية إلى تهيئة البيئة لعودة مواطني الولاية.
جاء ذلك خلال تفقده لقوات الطوق الأمني (الكردون) بمنطقة العزبة بمحلية بحري، يرافقه مدير دائرة الجنايات ومدير دائرة الطوارئ والعمليات، بمشاركة مختلف وحدات الشرطة، وبمساندة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.
وخاطب الفريق د. سراج منصور القوات المشاركة، مؤكدًا أن الشرطة والأجهزة الأمنية قادرة على منع الجريمة وكشف ما يقع منها، وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية للمواطنين في مختلف أنحاء الولاية. كما حيّا مجاهدات القوات المشاركة في عمليات التفتيش الدقيق التي أسفرت عن ضبط كميات من المنهوبات كانت مخبأة بطرق احترافية، إلى جانب إزالة العديد من الظواهر السالبة والقبض على عدد من المتهمين وفقًا للقانون.
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن المضبوطات تم تجميعها في مواقع محددة لتمكين المواطنين من التعرف عليها، مع استمرار الحملات المشتركة والطوق الأمني (الكردونات) في جميع محليات الولاية لبسط الأمن وبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
المكتب الصحفي للشرطة