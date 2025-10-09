مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد قوات الطوق الأمني بمنطقة العزبة ببحري ويشيد بأدائها في ضبط المنهوبات

أكد الفريق شرطة (حقوقي) د. سراج الدين منصور خالد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، قدرة قوات الشرطة على بسط الأمن وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة، بما يحقق أعلى درجات الأمن والاستقرار، تنفيذًا لبرامج الدولة الرامية إلى تهيئة البيئة لعودة مواطني الولاية.

وخاطب الفريق د. سراج منصور القوات المشاركة، مؤكدًا أن الشرطة والأجهزة الأمنية قادرة على منع الجريمة وكشف ما يقع منها، وتقديم الخدمات الشرطية والأمنية للمواطنين في مختلف أنحاء الولاية. كما حيّا مجاهدات القوات المشاركة في عمليات التفتيش الدقيق التي أسفرت عن ضبط كميات من المنهوبات كانت مخبأة بطرق احترافية، إلى جانب إزالة العديد من الظواهر السالبة والقبض على عدد من المتهمين وفقًا للقانون.