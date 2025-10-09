المواصفات بنهر النيل تغلق مصنعا للالبان واخر للحلويات

اغلقت الھيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نھر النيل، الاربعاء، مصنعا للالبان ومنتجاتھا واخر للحلويات وذلك لمخالفة اشتراطات المواصفات القياسية الخاصة بالمنشأت الصناعية بالرقم (م ق س د 5412/ 2016) ما يعرض المنتج للتلوث ويعد استخدامه للمستھلك غير أمن.

واوضح د. أحمد سيد احمد عمر مدير القطاع ان الاغلاق تم بناء على تقرير فريق فني من الصحة والثروة الحيوانية والامن الاقتصادي .

كما أكد د. سيد احمد ان الھيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشددا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية من اجل غذاء صحي وامن اضافة الى رفع وعى المستھلكين .