الحكم بالاعدام والسجن والمصادرة على احد افراد القوات المتمردة برفاعة

أصدرت محكمة جنايات رفاعة العامة برئاسة قاضى المحكمة العامة مولانا/ إسماعيل سالم، الاربعاء، حكما قضى بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) والسجن لمدة (30) سنة مع مصادرة جميع الأموال لصالح حكومة السودان في مواجهة المتهم (ع. ع. ك) .