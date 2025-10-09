جرائم وحوادث
الحكم بالاعدام والسجن والمصادرة على احد افراد القوات المتمردة برفاعة
أصدرت محكمة جنايات رفاعة العامة برئاسة قاضى المحكمة العامة مولانا/ إسماعيل سالم، الاربعاء، حكما قضى بالاعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) والسجن لمدة (30) سنة مع مصادرة جميع الأموال لصالح حكومة السودان في مواجهة المتهم (ع. ع. ك) .
وذلك بعد ادانته لمخالفة احكام المادة (50-51/ أ-186-188) من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م . وذلك في الدعوى الجنائية بالرقم 4575/ 2025 .
أنعقدت المحاكمة في حضور محامي المتهم. وتولى الادعاء العام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا عبدالرحمن عبيد الرضي .
سونا