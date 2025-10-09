الشرطة ..توقف (78) من معتادي الإجرام ومتعاونين مع المليشيا المتمردة وتضبط مركبات و(10) قطع سلاح كلاشنكوف

في إطار الخطط الأمنية التي تهدف لبسط هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والقضاء علي الظواهر السالبة بكافة أشكالها، في هذا السياق نفذت شرطة محلية أمبدة حملة امنية كبرى مشتركة واسعة النطاق بقيادة اللواء شرطة / عثمان بحر الدين ادريس مدير شرطة محلية أمبدة، وباسناد أمني من القوات النظامية المختلفة مستهدفة بها منطقة أمبدة ود البشير ، الحارة (51) ، وقد أسفرت نتائجها عن ضبط (78) متهماً من معتادي الإجرام، وضبط (10) قطع سلاح كلاشنكوف، بالإضافة إلى ركشة خضراء اللون تم تسليمها إلى الاستخبارات العسكرية بجانب ضبط المتهم (ع،ح،ع،ا) يقود تنكر وقود والمتهم الثاني مندوب احدي الشركات ( ا، ع) بدون مستندات كذلك أسفرت مجهودات الحملة عن ضبط عربه بوكس بدون مستندات، وعربة افانتي وتوقيف (2 ) من المتعاونين مع المليشيا الارهابية المتمردة ايضا تم ضبط (3) متهمين اجانب من رعايا احدي دول الجوار وبحوزتهم كميات كبيرة من الخمور البلدية، وعدد ضخم من المسروقات والمنهوبات المتنوعة التي شملت أجهزة كهربائية متعددة الماركات والاستخدامات ، أجهزة إلكترونية وحواسيب واجهزة لابتوبات ، وأدوات منزلية، اثاثات منزلية ، ومعدات مختلفة، بطاريات طاقة شمسية والواح ، مولدات كهربائية، حجر نار وكمبرسور هواء، إسبيرات دراجات نارية ، وركشات، سماعات كبيرة، (7) دراجة نارية غير مكتملة الأجزاء، أبواب وشبابيك منزلية ،كمية من أسلاك الكهرباء، أبواب سيارات،أدوات طبية ومقاعد جلوس، خراطيم مياه ،طبلون كهرباء،

، اسطوانات غاز ،

براميل مياه ، كمبيوترات سيارات، اسبيرات سيارات مختلفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم تحت المواد (68/100) ق جر، (79) ق ج ، (44) إجراءات ، (30) جوازات ، (100) إجراءات وسوف تواصل شرطة المحلية جهودها وخططها الامنية التي تهدف لبسط الأمن وتحقيق الطمأنينة والاستقرار في المجتمع .