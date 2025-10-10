مش بتكبر .. أحدث ظهور لـ نادية الجندي بفستان أزرق أنيق

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان نادية الجندي

خطفت نادية الجندي الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أزرق واتسم بصيحة الأوف شولدر.

وانتعلت نادية الجندي حذاء بنفس اللون، وتزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية الجندي على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت ميكاجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

صدى البلد