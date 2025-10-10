حاكم اقليم النيل الازرق يطلع على مكاسب زيارة وزيرة التربية والتعليم لبورتسودان

حيث قدمت الاستاذة فواتح النور وزيرة التربية والتعليم تنويراً متكاملاً للحاكم حول نتائج زيارتها لبورتسودان في مقدمتها اللقاءات حول قضايا المنهج للطلاب العائدين للاقليم مؤكدة إهتمام وزير التربية الإتحادي بالقضايا التي تهم الطلاب العائدين من خلال ترجمة منهج شرق أفريقيا تمكيناً للطلاب العائدين من مواصلة مسيرتهم التعليمية بالإقليم .

وأضافت فواتح أن اللقاء إستعرض القضايا ذات الصلة بإكمال النقص في عدد المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظات بالإقليم، مشيرة لتعهدات الحاكم بمعالجة النقص في عدد المعلمين بتعيين أبناء المحافظات لسد النقص في عدد المعلمين بالمدارس المختلفة ووجه بضرورة العمل على تنفيذ برنامج تنقلات المعلمين تجويدا للأداء و تبادلا للخبرات والتجارب .