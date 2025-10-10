سياسية
حاكم اقليم النيل الازرق يطلع على مكاسب زيارة وزيرة التربية والتعليم لبورتسودان
إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على نتائج ومكاسب زيارة وزيرة التربية والتعليم لمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية مؤخرا .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الخميس بالأستاذة فواتح النور البشير وزيرة التربية والتعليم بحضور الأستاذ يوسف الهادي يوسف المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة .
حيث قدمت الاستاذة فواتح النور وزيرة التربية والتعليم تنويراً متكاملاً للحاكم حول نتائج زيارتها لبورتسودان في مقدمتها اللقاءات حول قضايا المنهج للطلاب العائدين للاقليم مؤكدة إهتمام وزير التربية الإتحادي بالقضايا التي تهم الطلاب العائدين من خلال ترجمة منهج شرق أفريقيا تمكيناً للطلاب العائدين من مواصلة مسيرتهم التعليمية بالإقليم .
وأضافت فواتح أن اللقاء إستعرض القضايا ذات الصلة بإكمال النقص في عدد المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظات بالإقليم، مشيرة لتعهدات الحاكم بمعالجة النقص في عدد المعلمين بتعيين أبناء المحافظات لسد النقص في عدد المعلمين بالمدارس المختلفة ووجه بضرورة العمل على تنفيذ برنامج تنقلات المعلمين تجويدا للأداء و تبادلا للخبرات والتجارب .
وقالت فواتح أن الحاكم وجه بتنظيم ملتقى تفاكري بمشاركة الجهات ذات الصلة بالتعليم والمجتمعات المعنية بقضايا ترجمة المنهج بالإقليم .
سونا