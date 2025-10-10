الرئيس الإريتري يستقبل رئيس الوزراء في أسمرا ويؤكدان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل فخامة رئيس دولة إريتريا، الرئيس أسياس أفورقي، الخميس، بالعاصمة أسمرا، معالي رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور كامل الطيب إدريس، في زيارة رسمية إلى إريتريا تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين السودان وإريتريا في مختلف المجالات، حيث أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس عن تقديره العميق للمواقف الإريترية الداعمة للسودان، مشيدا بجهود الرئيس أفورقي في دعم السودان حكومة وشعبا، في ظل التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد الرئيس الإريتري أسياس افورقي دعم بلاده الكامل للسودان، وجدّد موقف إريتريا الثابت في مساندة استقراره ووحدته، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني لتحقيق السلام والتنمية والازدهار.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية تنسيق المواقف وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء من الجانب السوداني معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم أحمد، ومعالي وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، والممثل الخاص لرئيس الوزراء، الدكتور حسين الحفيان، ومستشارا رئيس الوزراء، السفير بدر الدين الجعيفري، والسيد نزار عبد الله، وسفير السودان لدى دولة إريتريا، السفير أسامة أحمد عبدالباري، إلى جانب عدد من أعضاء السفارة السودانية في أسمرا.

كما حضر اللقاء من الجانب الإريتري معالي وزير الخارجية، السيد عثمان صالح، وسفير إريتريا لدى السودان، السفير عيسى أحمد.