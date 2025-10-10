وزيرة الإنتاج بالنيل الأبيض تثمن جهود المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي

ثمنت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الأبيض المهندس وصال الشيخ فرح الدور الكبير للمنظمات الوطنية العاملة في مجال الأمن الغذائي وتدخلاتها لتحسين سبل كسب العيش .

جاء ذلك لدى مخاطبتها بفندق نجف بكوستي الخميس الورشة التنويرية للتعرف على المفاهيم الأساسية المتعلقة بمنهجية المشروع المنفذ بولاية النيل الأبيض، التي اقامتها منظمة الساحل سودان اليوم، حول مشروع تقوية الشراكات الشاملة لصغار المنتجين في القطاع المطرى بمحلية ربك، بحضور مدير المنظمة بالولاية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة وممثلي المنظمات والجهات ذات الصلة .

وقالت وزيرة الإنتاج ان انشطة منظمه ساحل سودان تأتي متماشيه مع خطة الوزارة لتعزيز الإنتاج إضافة للتدخلات في سلاسل القيمة المضافة للمحاليل، واشادت بالشراكة الذكية بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية بالولاية.