بدء إزالة السكن العشوائي بمناطق (غبوش، مانديلا وقلب الأسد) بمحلية جبل اولياء

شرع جهاز حماية الاراضي وإزالة المخالفات في تنفيذ القرار ١٥٣ الخاص بازالة السكن العشوائي والمهدادات الامنية الصادر من مجلس السيادة واكد مدير جهاز الحماية بمحلية جبل أولياء عبدالرحمن محمد الحسن بان قرار الازالة يسير وفق الخطة الموضوعة وذلك باشراف مباشر من مدير جهاز حماية الإراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم عبدالعزيز عبدالله وقال أن مشروع الإزالة يشمل مناطق غبوش، مانديلا، قلب الاسد بمحلية جبل اولياء وذلك من ان اجل ان ينعم المواطن بالامن والاستقرار وتوفير الخدمات مشيرا الي التنسيق المحكم مع الجهات ذات الصلة للقضاء علي السكن العشوائي مؤكدا بإن المواطنيين والمقاومة الشعبية بالمنطقة رحبو بالتخطيط والتنظيم والمساعدة في تنفيذالقرار . هذا و قد شرع جهاز الحماية فعليا في وضع العلامات للإعلام والأخطار للإزالة وذلك لفتح الشوارع وتنظيم وتوصيل الخدمات للمناطق المستهدفة بمنطقة مايو…

خرطوم نيوز