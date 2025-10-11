منة شلبي: «حاجة كبيرة جدا وأنا لسه صغيرة عليه»

علقت النجمة منة شلبي، على تكريمها في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعى، إذ تُقام الدورة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وقالت منة شلبي في تصريحات لـ «المصري اليوم»: «التكريم دا حاجة كبيرة جدا بالنسبة ليا، وفرحت جدا لما عرفت إني هتكرم، وبقول لنفسي أنا لسه صغيرة عليه».

وتشهد الدورة المقبلة للمهرجان العديد من التفاصيل المختلفة، من بينها الاحتفاء بمئوية يوسف شاهين التي تحل في 25 يناير 2026، إذ ينظم مهرجان الجونة السينمائى برنامجًا خاصًا يكرّم المخرج الراحل، ويتضمن عروضًا استعادية لأحد أبرز أفلام شاهين، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام التي قدّمها مخرجون تأثروا بفنه ورؤيته.

ومن ضمن فعاليات المهرجان التي أُعلنت في المؤتمر الصحفى للمهرجان، استمرار عروض برنامج الفيلم الفلسطينى، تحت عنوان «نافذة على فلسطين»، ويخصص البرنامج هذا العام مجموعة من العروض للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، لتسليط الضوء على المأساة المستمرة في قطاع غزة، وفتح نافذة جديدة على معاناة الفلسطينيين وصمودهم، ومنها «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية، الذي حاز جائزة الأسد الفضى مؤخرًا في مهرجان فينيسيا.

وتشمل فعاليات الدورة الثامنة 3 مسابقات رسمية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والقصيرة)، إضافة إلى الاختيار الرسمى خارج المسابقة والبرنامج الخاص، وتشمل المسابقات عرض أفلام متنوعة القصص والجنسيات.

المصري اليوم