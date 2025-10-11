عقب عقد قرانها.. نجوم الفن يهنئون إيناس الدغيدي: «تستاهلي كل خير على قد قلبك الكبير»

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو من عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي على رجل الأعمال أحمد عبدالمنعم، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأقارب وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

وشهد الحفل أجواء من البهجة والفرح، وحرصت مجموعة من نجمات الفن على الحضور لتهنئة العروس، من بينهن الفنانة إلهام شاهين ووالفنانة يسرا والفنانة هالة صدقي، التي نشرت تهنئة مؤثرة عبر حسابها قائلة: «مبروك لحبيبة قلبي.. أطيب وأجمل قلب في الدنيا، مبروك عقد القران يا إيناس.. تستاهلي كل خير على قد قلبك الكبير».

وأظهرت الصور تألق المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة أنيقة، حيث اختارت فستانًا أبيض قصيرًا، وبدت أجواء الحفل مليئة بالبهجة، إذ تبادل الحضور الضحكات والتهاني في أجواء عائلية بعيدًا عن الأضواء.

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي أكدت في تصريحات سابقة خبر زواجها من خارج الوسطين الفني والإعلامي، بعد تداول الخبر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية. وأوضحت أنها قررت إلغاء حفل الزفاف الكبير الذي كان من المقرر إقامته خلال الأيام المقبلة، مكتفية بحفل بسيط للعائلة.

ونشرت الدغيدي صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت قائلة: «أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية على السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة. ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا والاكتفاء بالعيلة فقط. لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب».

المصري اليوم