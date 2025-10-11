«أخشى ألا أقيم حدود الله».. سيدة تتنازل عن دعوى الطلاق بعد عرض زوجها على الطب الشرعي

تقدمت سيدة بدعوى طلاق للعلة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، متهمة إياه بالعجز الجنسي وعدم قدرته على المعاشرة الزوجية، إلا أنها عادت وتنازلت عن الدعوى بعد قرار المحكمة عرض الزوج على الطب الشرعي، لتتقدم بعدها بدعوى خلع بدلًا منها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى أقامتها سيدة عشرينية ضد زوجها الأربعيني، ذكرت فيها أنها تزوجت منه منذ عامين واكتشفت بعد الزواج أنه يعاني من مرض جنسي يمنعه من أداء واجباته الزوجية، مؤكدة أنها حاولت علاجه أكثر من مرة دون جدوى.

وأضافت الزوجة في دعواها: تزوجته على أمل تأسيس حياة مستقرة، لكني فوجئت بأنه عاجز عن المعاشرة، وكل مرة (بيتحجج بالتعب أو الضغط النفسي، ومفيش تغيير رغم محاولاتي المستمرة).

في المقابل، أنكر الزوج الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة، مؤكدًا أن علاقته بزوجته كانت طبيعية في بداية الزواج، وأن الخلافات بينهما بدأت بعد مرور فترة قصيرة لأسباب مادية وشكوك متبادلة.

وأضاف الزوج: «هي بتتهمني ظلم، كل مشكلتها إني مش بصرف عليها كتير، ولما حصل خلاف راحت قالت إني عندي مشكلة صحية».

وبعد سماع المحكمة لأقوال الطرفين، قررت عرض الزوج على مصلحة الطب الشرعي لبيان حالته الصحية، غير أن الزوجة عادت وتقدمت بطلب التنازل عن الدعوى قبل تنفيذ القرار، وقدمت دعوى أخرى تطلب فيها الخلع دون ذكر الأسباب.

وقالت الزوجة في صحيفة دعوى الخلع: «لم أعد أطيق العيش معه، وأخشى ألا أقيم حدود الله، وأطلب الخلع مقابل التنازل عن جميع حقوقي الشرعية».

المحكمة قررت قبول التنازل عن دعوى الطلاق للضرر وحددت جلسة لنظر دعوى الخلع الجديدة.

