محرز: لست رونالدو كأس العالم 2026 ستكون الأخيرة في مسيرتي

قال رياض محرز قائد الجزائر: إن كأس العالم 2026 لكرة القدم ستكون الأخيرة في مسيرته. مضيفاً: إنه لا يستطيع البقاء في الملاعب لفترة أطول مثل كريستيانو رونالدو. وقاد لاعب الأهلي السعودي بطل آسيا، الذي سيكمل 35 عاماً في فبراير المقبل، منتخب الجزائر للتأهل للنهائيات المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالفوز 3- 0 على الصومال في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأفريقية.

وقال محرز، الذي سجل هدفاً وصنع هدفين في المباراة، في تصريحات تلفزيونية «أحمد الله على هذا الفوز المهم. سيطرنا على المباراة من البداية إلى النهاية. سعيد جداً بمساعدتي للفريق بتمريرتين حاسمتين، والأهم أننا حققنا هدفنا وتأهلنا رسمياً إلى كأس العالم وعلينا الآن التفكير في كأس أمم أفريقيا». وأضاف: «أشكر زملائي على المجهود الكبير والمدرب على ثقته وجمهورنا الذي وقف خلفنا في كل خطوة». وتابع «ستكون هذه المشاركة الأخيرة لي في كأس العالم. لست رونالدو (40 عاماً). سأبذل كل ما بوسعي لتمثيل الجزائر بأفضل صورة».

ورفع محرز رصيده إلى 33 هدفاً مع المنتخب في 106 مباريات دولية. وتأهل منتخب الجزائر لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد 1982 و1986 و2010 و2014.

