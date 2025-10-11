وزير الصحة يدعو لدعم وتمكين إدارات الشراكات الصحية بالولايات للقيام بمسؤولياتها

عقدت الادارة العامة للصحة الدولية بوزارة الصحة الاجتماع التقييمي الأول لإدارات المنظمات والشراكات الصحية بالولايات، الذي انعقد في مدينة بورتسودان اليوم، وشدد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، شدد على ضرورة تمكين هذه الإدارات ودعمها لتكون فاعلة ومؤثرة و تلعب دورها المطلوب و المامول.

كما خلص الاجتماع إلى توصيات استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة إدارات المنظمات، وتوحيد تبعيتها للمدير العام، وتفعيل آليات المتابعة، وضمان استمرارية المشاريع، وتوفير معينات العمل، إلى جانب بناء قدرات العاملين وتوحيد الحوافز وفق التصنيف الوظيفي.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع مفوضية العون الإنساني، وتوجيه المنظمات للعمل في مجالات حيوية مثل صحة البيئة.

وشهدت الفعاليات عروضاً من عشر ولايات، تناولت التحديات والفرص، وطرحت رؤى عملية لتعزيز التعاون بين الإدارات والمفوضية.

ممثلو الولايات، وعلى رأسهم د. فاطمة عبد الرحيم، عبّروا عن روح الفريق الواحد، مؤكدين أن ما تحقق هو بداية لمسار مؤسسي جديد قائم على الالتزام والتكامل.