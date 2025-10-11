لقاء بين المحكمة العليا والشرطة القضائية في أمدرمان

التقى مولانا يعقوب عثمان، قاضي المحكمة العليا ورئيس دائرة المحكمة العليا بأمدرمان، بـاللواء شرطة نصر الدين محمد عبد العليم، مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية، بحضور مولانا حمد سعد الله، قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بأمدرمان، ومولانا ياسر الوسيلة، رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، إلى جانب مدير الشرطة القضائية بأمدرمان.

مناقشة توسيع أعمال المحاكم وتسريع إنجاز البلاغات

بحث اللقاء توسيع أعمال المحاكم في محلية أمدرمان، والتشديد على بلاغات الطوارئ، خاصة تلك المتعلقة بـالتعاون والتخابر مع المليشيا المتمردة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنجاز هذه البلاغات تحقيقًا للعدالة الناجزة.

كما ناقش الاجتماع مراجعة سجلات الأراضي بالمحلية، إلى جانب إضافة وتوسيع نوافذ التوثيقات الاتحادية، بما يسهم في تسهيل الخدمات العدلية للمواطنين، وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء القضائي.

وأكد اللقاء على أهمية الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية في حفظ البلاغات وتأمين مجمعات المحاكم بمحلية أمدرمان، والتي يبلغ عددها 12 مجمعًا، إضافة إلى 3 مكاتب لسجلات الأراضي تعمل بكامل طاقتها.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة بأن مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية سيواصل زياراته الميدانية لتشمل محليات الخرطوم وبحري، لمتابعة سير العمل وتطوير الأداء في مختلف الوحدات العدلية.