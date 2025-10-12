الرئيس الجزائري يشيد بالعلاقات مع دول الخليج “ما عدا دولة واحدة”.. فيديو

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، متانة علاقات بلاده مع دول الخليج العربية، ما عدا دولة “لن يذكر اسمها”، بحسب قوله.

وأشاد خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بـ”علاقات الأخوة التي تجمع الجزائر بالسعودية والكويت والعراق وقطر وسلطنة عُمان”.

وشدّد تبون على أن الجزائر لا تواجه أي خلافات مع دول الخليج، باستثناء الدولة التي رفض الكشف عنها.

وأضاف: “من يحاول تخريب بيتي لأسباب مشبوهة والتدخل في شؤوننا الداخلية عليه أن يحافظ على قدره، فنحن لم نسمح حتى للدول العظمى بالتدخل في شؤوننا”، في إشارة غير مباشرة إلى الدولة المعنية.

وختم بالتأكيد على أن “الجزائر تتحلى باليقظة للحفاظ على علاقاتها الطيبة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوجيه جهودها نحو التنمية والاستقرار”.

