حازم إمام في أحدث ظهور من الحرم المكي.. شاهد

شارك حازم إمام، نجم الزمالك السابق، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حازم إمام داخل الحرم المكي مرتديا ملابس الاحرام، وكتب: “اللهم اني اسألك ان تجعل عمري كله خير، وأن تجعل كل أعمالي صالحة اللهم أمين”.

من جانب آخر، علق حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، على رغبة البعض في رحيل يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق بالقلعة البيضاء.

وقال حازم إمام، في تصريحات إذاعية: “الزمالك هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، كل النقاط التي خسرها كانت من مباريات سهلة”.

وتابع: “مع الهزيمة لازم الناس تطلع بفكرة التغيير، غير الادارة والمدرب، بيهدموا المعبد على اللي فيه، مش الزمالك بس الأهلي برضه لكن الأهلي عنده لعيبة كويسة أي مدرب هيجي مش هيلاقي مشاكل كبيرة”.

وأضاف: “الزمالك هيجيب مدرب جديد ماشي، المدرب هيقولك محدش يطالبني بالدوري، مش دي اللعيبة اللي انا عايزها”.

صدى البلد