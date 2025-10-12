المواصفات بنهر النيل تضبط عبوات لبن مخالفة للاشتراطات القياسية

ضبطت الھيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع نھر النيل، السبت، لبن بدره مجفف يتم تداوله بعبوات كبيرة داخل اسواق عطبرة ما يعرض المستھلك لتناول منتج غير مطابق للمواصفات نسبة لحساسية اللبن وتم حجز العبوات بواسطة المواصفات والصحة والامن الاقتصادي والشرطة وذلك لعدم استيفائھا لمتطلبات مواصفة المنشأت الصناعية وتطبيقھا لبنود مواصفة فترة صلاحية المواد الغذائية من حيث التعبئة والتغليف وبطاقة البيان والتي توجب الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية والاجراءات القانونية.