بنك الخرطوم يعيد تشغيل فرعه بشارع أفريقيا بعد عامين من التوقف.. خطوة جديدة نحو تعافي الاقتصاد المصرفي”

في مشهد يعكس روح الأمل والتفاؤل بعودة الحياة الطبيعية والنشاط الاقتصادي في العاصمة، أعاد بنك الخرطوم، رائد القطاع المصرفي في السودان، تشغيل فرعه الحيوي بشارع أفريقيا، بعد توقف دام نحو عامين جراء الأضرار البالغة التي لحقت به بسبب الحرب. ويأتي هذا الافتتاح بعد جهود مكثفة لصيانة وإعادة تأهيل شاملة لمبنى الفرع وخدماته المصرفية والمالية.

شهدت مراسم الافتتاح حضوراً رسمياً وشعبياً لافتاً، ضم ممثل الإدارة العليا للبنك وممثل ولاية الخرطوم، وقائد المنطقة العسكرية وقادة الشرطة، إلى جانب البنك المركزي. وقد أكد الحضور على الأهمية الاستثنائية لهذه الخطوة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي.

يُمثل إعادة تشغيل فرع #شارع_أفريقيا، الذي يعد من أهم فروع البنك في العاصمة، رسالة قوية -ومباشرة- ببدء عودة الحياة الاقتصادية والمصرفية تدريجياً إلى طبيعتها في الخرطوم.

وفي هذا الصدد رحب مدير إدارة الفروع، أ. التجاني كرامة -في كلمته في حفل الافتتاح- بالضيوف الكرام، قائلًا ان تشغيل الفرع يعكس ريادة البنك للقطاع المصرفي، ومساهمته الايجابية في العودة الطوعية للمواطنين، متعهدًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية والمعاملات المالية للجمهور من أجل تعزيز الشمول المالي، واستجابة لتطلعات عملاء البنك في الولاية.

وفي سياق متصل، أشاد والي الخرطوم، أ. أحمد عثمان حمزه، بجهود بنك الخرطوم في تشجيع العودة الطوعية عبر توفير الخدمات المصرفية، محيًا دور البنك القيادي في إعادة الإعمار والتنمية، والذي يعتبر إضافة حقيقية للعمل المصرفي في الخرطوم.

وفي كلمته بمناسبة إعادة تشغيل الفرع، قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، الفريق مهندس: إبراهيم جابر، إن افتتاح الفرع يسهل تطبيع الحياة بعد الحرب، حيث عبر عن أهمية فرع شارع أفريقيا في تشغيل المشاريع ذات الصلة وتعزيز التجارة والخدمات في المنطقة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تطبيق التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو النهج الذي تتبناه الدولة في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار، مقدرا مجهودات بنك الخرطوم الايجابية في هذا القطاع الحيوي. والمضي قدماً في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

ويؤكد هذا الإنجاز الجديد تفوق بنك الخرطوم في ريادة قطاع المال والأعمال في السودان، حيث تولى البنك زمام المبادرة في دعم مسيرة الاقتصاد والمجتمع السوداني عبر اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإعادة ترميم وتشغيل فروعه المتضررة.

وجددت إدارة البنك عهدها بالتأكيد على أن مسيرة الإنجاز للبنك متواصلة ولن تتوقف، ووعدت بتشغيل مزيد من الفروع في العاصمة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة البنك الاستراتيجية لضمان وصول الخدمات المصرفية إلى كافة العملاء والمساهمة الفعالة في بناء المستقبل الاقتصادي للسودان.