زراعة الشمالية تعلن عن زراعة 300 ألف فدان بالقمح مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي

أعلن المهندس عثمان أحمد عثمان المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية عن زراعة مليون وخمسة آلاف فدان خلال الموسم الزراعي الشتوي القادم .

وكشف عثمان لدى مخاطبته ورشة التأمين الزراعي التي نظمتها شركة جوبا للتأمين المحدودة بدنقلا الاربعاء عن زراعة 300 ألف فدان بمحصول القمح مساهمة من الولاية الشمالية في تأمين الغذاء لأهل السودان وذلك من خلال موسم الكرامة الثاني.

مؤكداً على أهمية إدخال التأمين الزراعي ضمن مدخلات الإنتاج، وأشار المدير العام في حديثه لأهمية العمل على مواجهة التحديات التي تواجه الزراعة وفي مقدمتها التغيرات المناخية والطبيعية وتأمين انسياب التيار الكهربائي ومدخلات الإنتاج الزراعي في موعدها.

هذا وقد تحدث في الورشة المهندس عمار أبو زيد المدير العام لشركة جوبا للتأمين وممثلون للاتحادات والمزارعين مشيرين للمخاطر التي تواجه الزراعة.

وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات التي من شأنها نشر ثقافة التأمين الزراعي ودعم برامج التأمين وتوسيع مظلته.