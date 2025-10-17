باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه

قالت صباح موسى، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن مصر تعد أكثر دولة في المنطقة فهمًا لطبيعة وتعقيدات المشهد السوداني، مؤكدة أن القاهرة تتمسك بثوابتها تجاه السودان، وعلى رأسها الحفاظ على وحدته واستقراره ورفضها القاطع لأي محاولة لإقامة حكومة موازية أو تقسيم البلاد.

وأضافت صباح موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك لقاءات متكررة تجمع بين القيادات في مصر والسودان بهدف تعزيز التنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان المفاجئة للقاهرة جاءت قبل الموعد المقرر بنهاية الشهر الجاري، حيث كان من المفترض أن يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير، إلا أن الزيارة قُدّمت في ضوء الزخم السياسي الذي تشهده المنطقة بعد مفاوضات شرم الشيخ.

وأوضحت صباح موسى، أن توقيع اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ أعاد الاهتمام الإقليمي والدولي بالملف السوداني، مؤكدة أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من السعي الجاد للسلام والاستقرار، ومصر ستكون الشريك الإقليمي الأكبر في جهود حل الأزمة السودانية.

ولفتت الباحثة في الشأن الأفريقي إلى أن القاهرة تعمل على بناء مقاربة تجمع بين الرباعية الدولية والحكومة السودانية لتحقيق توافق يضمن الأمن والاستقرار، مشددة على أن المجتمع الدولي ينظر إلى مصر باعتبارها طرفًا لا يمكن تجاوزه في معالجة الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل علاقاتها القوية مع الحكومة السودانية ومكانتها المحورية في المنطقة.

