الخرطوم: من وُجد داخل البلاد بصورة غير شرعية سيتم ترحيله إلى بلده

تُعلن لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة و لجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنّن لجميع الأجانب واللاجئين المقيمين بولاية الخرطوم بصورة غير مشروعة عن بدء تنفيذ إجراءات تنظيم الوجود الأجنبي بالولاية وفقًا للقوانين واللوائح السارية وذلك على النحو الآتي:

١.الأجانب :

أ/ من وُجد داخل البلاد بصورة غير شرعية سيتم ترحيله إلى بلده ب/ الأجانب الذين انتهت صلاحية إقاماتهم عليهم الإسراع بتوفيق أوضاعهم لدى سلطات الأجانب أو مغادرة البلاد لتفادي المخالفات

الهجرية

٢. اللاجئون:

سيتم ترحيلهم إلى معسكرات مخصصة ليتسنى لمفوضية اللاجئين والمنظمات المختصة تقديم الخدمات الإنسانية لهم.

٣.المخالفون:

ستُنظَّم حملات لضبط المخالفين، وسيُحالون إلى المحاكم وفقاً لنصوص قانون الجوازات والهجرة.

٤.الأجانب المقيمون إقامة مشروعة:

نؤكد ترحيبنا بهم واحترامنا لوجودهم القانوني داخل البلاد مع ضرورة حمل وثائقهم وهوياتهم أثناء تحركاتهم.

٥.التعاون مطلوب:

– نرجو من الجميع التعاون مع اللجنة لإنجاح هذه الإجراءات بما يحقق مصلحة الوطن والمقيمين.

صادر عن

لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة

ولجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والوجود الأجنبي غير المقنن.

المكتب الصحفي للشرطة