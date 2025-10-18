وزارة الطاقة والنفط توقع مذكرة تفاهم مع معهد المبادرات في تقنية النفط والغاز الروسي

وقعت وزارة الطاقة والنفط، الخميس، على هامش أسبوع الطاقة الروسي المنعقد خلال الفترة 15-17 اكتوبر الحالي مذكرة تفاهم مع معهد المبادرات في تقنية النفط والغاز الروسي، وقع عن وزارة الطاقة والنفط المهندس محمد عوض الخير محمد صالح وعن الجانب الروسي وعن المعهد المدير العام السيد نيكولاي كوزنيتسوف.

تهدف المذكرة الموقعة بين الجانبين تطوير التعاون في مجال المواصفات والمقاييس في مجال الطاقة والنفط ، وتقييم المطابقة في المواضيع ذات الصلة، والأنشطة التجارية في صناعة النفط والغاز.

شارك في حفل التوقيع السيد وزير الطاقة والنفط المهندس المعتصم إبراهيم وسفير السودان لدى روسيا الإتحادية محمد الغزالي سراج وعدد من ممثلي وزارة الطاقة السودانية .

سيقوم الجانبان وفق ما تم التوقيع عليه بتشكيل لجان لتقوم بتطبيق المعايير المطلوبة وتقييم المطابقة الدولية في مجالات الطاقة والنفط.

كما ستقوم اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والنفط بمتابعة مع الجانب الروسي من أجل إعداد مقترحات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتطوير المجالات والمقاييس المطابقة في صناعة النفط والغاز.