أفضل أداء أسبوعي منذ 17 عامًا.. الذهب يتجاوز 4300 دولار للمرة الأولى

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، يوم الجمعة، متجاوزًا مستوى 4300 دولار للأوقية. ويأتي هذا الصعود القوي ليضع المعدن النفيس في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عامًا، في ظل تصاعد التوتر التجاري العالمي.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 في المئة، ليصل إلى 4316.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4318.75 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.5 في المئة، لتسجل 4304.60 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4335 دولارا.

وحقق المعدن النفيس مكاسب تخطت 60 في المئة منذ بداية العام الجاري، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من البنوك المركزية وتراجع الاعتماد على الدولار فضلا عن التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المدرجة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المئة، لتصل إلى 54.04 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 3.2 في المئة إلى 1706.65 دولار، وقفز البلاديوم بنسبة 4.6 في المئة ليسجل 1606 دولارات.

الشرق القطرية