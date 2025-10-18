«اتجوزني عشان ينسى خطيبته».. زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد عام واحد من الزواج

تقدمت سيدة عشرينية بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد عام من الزواج، مؤكدة أن زوجها تزوجها فقط لينسى خطيبته السابقة، وأنها عانت من الإهمال العاطفي والمعاملة القاسية منذ الأيام الأولى للزواج، رغم أن بينهما طفلًا يبلغ من العمر 3 أشهر.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تعرفت على زوجها عن طريق أحد الأقارب، وتم الزواج سريعًا دون فترة خطوبة طويلة، لكنها فوجئت بعد الزواج ببرود مشاعره تجاهها، وتعلقه الدائم بماضيه، فضلًا عن تحدثه مع عدد كبير من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومبادلتهن كلمات الغزل، بينما كان يرفض الحديث معها أو الاهتمام بها.

وأضافت الزوجة في دعواها: «من أول يوم وأنا حاسة إنه مش بيحبني، كان دايمًا يقولي أنا مبحبش الكلام معاكي، ويقعد بالساعات على الموبايل يكلم بنات ويضحك معاهم، وأنا اللي معاه في البيت كأني مش موجودة».

وتابعت: «كنت بحاول أتحمل عشان البيبي اللي في بطني، لكن بعد الولادة زاد الإهمال، ومبقاش في أي احترام أو مشاعر، كنت محتاجة كلمة حلوة، لكنه كان دايمًا بيجرحني».

وأكدت الزوجة أنها حاولت أكثر من مرة الحفاظ على بيتها، لكن دون جدوى، مشيرة إلى أن الحياة أصبحت مستحيلة، خاصة بعد أن انغمس الزوج في خيانته المتكرره لها مع العديد من الفتيات مما جعلها تفقد شعورها بالأمان والثقة فيه على حد قولها في صحيفة الدعوى .

وطالبت الزوجة في دعواها المحكمة بإثبات الضرر الواقع عليها والحكم بتطليقها، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لمحاولة الصلح بين الطرفين.

المصري اليوم