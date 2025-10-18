عقب تداول فيديو بالواقعة.. «الداخلية»: ضبط لصين سرقا حقيبة وهاتف مسن بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة حقيبة وهاتف محمول من مسن أثناء سيره بأحد الطرق بالقاهرة.

وقالت «الداخلية» في بيان الجمعة، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية المجنى عليه، وهو رجل بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، الذي أوضح أنه أثناء سيره بالمنطقة محل سكنه فوجئ بشخصين، قام أحدهما بخطف حقيبته وهاتفه المحمول، بينما كان الآخر ينتظره على مقربة من المكان.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن المسروقات التي تبين أنها بحوزة عميلهما «سيئ النية»، وهو عامل مقيم بالقاهرة، وتم ضبطه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصري اليوم