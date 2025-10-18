ضبط دجال بالإسكندرية استولى على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحاني

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل واقعة نصب جديدة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحانى وممارسة أعمال الدجل.

وقالت «الداخلية» في بيان اليوم الجمعة، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعائه امتلاكه قدرات روحانية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتصويره مقاطع فيديو أثناء ممارسته الشعوذة وبثها عبر صفحاته لزيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

