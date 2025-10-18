مجلس السيادة ينعي أمير قبيلة المجانين

ينعى مجلس السيادة الانتقالي، ببالغ الحزن والأسى، أمير قبيلة المجانين سليمان جابر جمعة سهل، الذي استشهد اليوم مع نفر كريم من أعيان القبيلة من العمد والمشايخ، إثر هجوم غادر وسافر شنته مليشيا آل دقلو الإرهابية، خلال اجتماع صلح عقدته الإدارة الأهلية بمنطقة المزروب.

ومجلس السيادة، إذ ينعاه إنما ينعى للشعب السوداني أحد وأبرز قيادات الإدارة الأهلية، ورجلا وطنياً مخلصاً، أسهم في تعزيز السلام المجتمعي ودعم القضايا الوطنية.